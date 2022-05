Woeste basketbalcoach maakt indruk met speech over bloedbad Texas: ‘Het is genoeg geweest!’

De Amerikaanse NBA-coach Steve Kerr heeft gisteravond tijdens een persconferentie geweigerd te praten over basketbal vanwege het bloedbad op een basisschool in Texas , waarbij negentien kinderen werden doodgeschoten. In de plaats daarvan hield de Golden State Warriors-coach een emotioneel betoog, waarin hij met trillende stem pleitte voor strengere wapenwetgeving. Het spraakmakende fragment is op sociale media al miljoenen keren bekeken.

,,Alle basketbalvragen doen er niet toe”, zo begon Kerr zichtbaar geëmotioneerd de persconferentie, voorafgaand de finale tegen de Texaanse ploeg Dallas Mavericks. ,,In de afgelopen tien dagen zijn er zwarte bejaarden vermoord in een supermarkt in Buffalo en zijn er Aziatische kerkgangers vermoord in Zuid-Californië. Nu zijn er kinderen vermoord op school. Wanneer gaan we iets doen?”, foeterde het basketbalfenomeen, terwijl hij met zijn handen op zijn tafel sloeg en zijn tranen amper kon bedwingen. ,,Ik ben het zo beu om hier te staan en mijn medeleven te betuigen aan de verwoeste gezinnen. Ik ben ook die minuten stilte zat. Het is genoeg geweest!”

De 56-jarige Kerr, sinds 2014 hoofdtrainer bij de Golden State Warriors, heeft naar eigen zeggen herhaaldelijk een wetsvoorstel gesteund dat strengere achtergrondcontroles vereist voor mensen die een vuurwapen willen komen. Het wetsvoorstel werd vorig jaar door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aangenomen, maar kwam uiteindelijk niet door de Senaat. Er is volgens Kerr een reden waarom de senatoren daar niet voor willen stemmen. ,,Om hun macht te behouden”, verzuchtte de trainer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dringende oproep

Als Democratische presidentskandidaat beloofde Joe Biden om strengere wapenwetgeving door te voeren om de tienduizenden jaarlijkse doden door vuurwapens in het land te verminderen. Biden en zijn partijgenoten hebben daar echter niet genoeg stemmen voor in het Congres. Dat ligt volgens Biden deels aan de wapenlobby, die vooral in landelijke, dunbevolkte staten invloedrijk is. Die staten, waar wapenbezit wijdverbreid is, hebben een onevenredig grote vertegenwoordiging in de Amerikaanse Senaat, waar een meerderheid van zestig van de honderd stemmen nodig is om de meeste wetgeving aan te nemen.

De Amerikaanse coach Kerr, wiens vader in de jaren 80 werd doodgeschoten, heeft er onderhand schoon genoeg van en deed, terwijl hij recht in de cameralens keek, een dringende oproep op de senatoren. ,,Ik vraag jullie, senatoren die weigeren iets te doen aan het geweld, de schietpartijen op scholen en de schietpartijen in supermarkten. Ik vraag jullie: gaat jullie eigen verlangen naar macht boven het leven van onze kinderen en onze ouderen en onze kerkgangers? Want zo ziet het eruit. Dat is wat we elke week doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tranen

Vechtend tegen de tranen deed Kerr een oproep aan alle journalisten en kijkers van de persconferentie. ,,Iedereen die luistert, denk aan je eigen kind of kleinkind, of moeder, je vader, zus of broer. Hoe zou je je voelen als dit jou vandaag zou overkomen? We kunnen hier niet gevoelloos voor worden. We kunnen hier niet zitten en er over lezen en denken: laten we een moment van stilte houden.”

,,We worden gegijzeld door vijftig senatoren in Washington die weigeren om zelfs maar te stemmen over wijzigingen omdat ze hun eigen macht willen behouden. Terwijl 90 procent van de Amerikaans bevolking scherpere controles wil, vinden zij hun machtspositie belangrijker dan de levens van kinderen en ouderen. Ik ben daar helemaal klaar mee. Ik heb er genoeg van!”, brieste de trainer, waarna hij opstapte en boos de zaal verliet.

Wapenwet

De discussie over de wapenwet is na het bloedbad in Texas volledig opgelaaid. Biden riep zijn landgenoten op op te komen tegen de wapenlobby en wil dat ze het parlement onder druk zetten om ‘verstandige wapenwetten’ aan te nemen.

Dinsdag opende een 18-jarige schutter het vuur op een basisschool in de plaats Uvalde, ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio, voordat hij werd gedood door politieagenten. De kinderen op de school variëren in leeftijd van zeven tot tien jaar.

,,Hun ouders zullen hun kind nooit meer zien, ze nooit meer in bed laten springen en met ze knuffelen”, zei Biden. ,,Als natie moeten we ons afvragen: wanneer gaan we in godsnaam in opstand komen tegen de wapenlobby?” En: ,,We moeten handelen”, waarop hij voorstelde een verbod op aanvalswapens en andere ‘verstandige wapenwetten’ in te voeren.

Matthew McConaughey roept op tot actie na bloedbad Texas Matthew McConaughey vindt dat de Verenigde Staten niet langer moeten wachten om in actie te komen na het bloedbad in zijn geboorteplaats Uvalde dinsdagavond, waarbij minstens 21 mensen om het leven kwamen. ,,We weten allemaal dat het beter kan en moet.” ,,Opnieuw is het op tragische wijze bewezen dat het ons niet lukt verantwoordelijk te zijn voor de rechten die onze vrijheden ons verlenen”, schrijft de 52-jarige acteur op Instagram. ,,We kunnen niet opnieuw uitademen, excuses maken en deze tragische realiteit als status quo accepteren.” McConaughey, die vorig jaar nadacht over een gooi naar het gouverneurschap van de staat Texas, zegt dat de schietpartij onderdeel is van een groter probleem. ,,De oproep voor elke Amerikaan is nu om langer en dieper in de spiegel te kijken en onszelf af te vragen wat we nou echt waarderen en hoe we het probleem oplossen”, schrijft hij. ,,Dit is een epidemie die we kunnen beheersen, en aan welke kant we ook staan, we weten allemaal dat we het beter kunnen doen. We moeten het beter doen. Er moet actie worden ondernomen zodat geen enkele ouder hoeft te ervaren wat de ouders in Uvalde en de anderen voor hen hebben doorstaan.”

Volledig scherm Steve Kerr. © AP