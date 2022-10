Yankees-held Aaron Judge slaat record-homerun, maar fan vangt de jackpot van paar miljoen

Met videoAaron Judge brak gisteravond een legendarisch honkbalrecord met zijn 62ste homerun van het seizoen. Maar zeker zo blij als de bejubelde speler van de New York Yankees zelf, was de man op de tribunes in Texas bij wie de bal belandde. Zijn vangst kan hem namelijk wel eens miljoenen opleveren.

De camera’s die al weken op Judge stonden gericht, zoomden na de recordklap meteen in op de man die met de bal in zijn handen uitzinnig feestvierde op de tribunes van Globe Life Field in Arlington. Cory Youmans, een ondernemer uit Dallas, wist maar al te goed dat hij zojuist de jackpot had gewonnen. En daar had de Texas Rangers-fan, die niet voor niets een honkbalhandschoen had aangetrokken, stiekem ook op gehoopt uiteraard.

Volledig scherm Aaron Judge slaat zijn 62ste homerun. Inzet: Rangers-fan Cory Youmans gaat uit zijn dak, nadat hij de recordbal heeft gevangen. © AP

Kenners schatten dat het souvenir zeker twee miljoen euro waard is. Sterker, dat bedrag werd al voor de bal geboden vóórdat Judge zijn record-homerun had geslagen, zo vertelde Chris Ivy, directeur van Heritage Auctions aan CBS.

Met goud in handen werd Youmans na zijn vangst meteen afgevoerd door beveiligers, ook om zijn souvenir te verifiëren. Een meesprintende cameraman kon hem nog net vragen naar zijn plannen met de bal. ,,Goede vraag. Ik heb er niet over nagedacht”, antwoordde de Texaan van wie de media in de VS nu alles willen weten.

Met wie Youmans getrouwd is, werd in elk geval al snel duidelijk. Zijn vrouw Bri Amaranthus, een lokale sportverslaggever met duizenden volgers op sociale media, reageerde op Twitter vol trots: THIS IS MY HUSBAND.

De kans is groot dat Youmans nu miljonair wordt. Die mogelijkheid liet Michael Kessler eerder dit seizoen lopen. De 20-jarige Yankees-fan ving de bal waarmee Judge homerun nummer 60 sloeg. Hij gaf het souvenir aan zijn held, die ‘hem verdiende’. In ruil daarvoor nam Kessler genoegen met een gesigneerde knuppel en een ontmoeting met Judge.



De 61ste homerun van de Yankees-speler werd niet gevangen, maar kwam terecht in de bullpen van Toronto Blue Jays, die de bal netjes aan Judge overhandigden. Naar recordbal 62 kan hij waarschijnlijk fluiten. ,,Ik weet niet waar hij is”, sprak Judge na de wedstrijd. ,,We zullen zien wat daarmee gebeurt. Het zou geweldig zijn om hem terug te krijgen, maar het is een souvenir voor een fan. Hij heeft een geweldige vangst gedaan en ze hebben er alle recht op.”

