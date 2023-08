Zeer succesvol WK atletiek voor Nederland, maar fans moeten zich nog niet rijk rekenen richting Spelen

Resterend programma Mathieu van der Poel bekend: wereldkam­pi­oen showt regenboog­trui in zes koersen

Mathieu van der Poel rijdt in 2023 nog zes wegwedstrijden in de regenboogtrui. Alpecin-Deceuninck, de ploeg van de 28-jarige Nederlander die zich begin augustus in Glasgow kroonde tot wereldkampioen, maakte het resterende programma van Van der Poel bekend en daarop prijken koersen als de Bretagne Classic (3 september) en Parijs-Tours (8 oktober).