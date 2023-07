Zeilster Marit Bouwmeester begint goed aan olympisch testevent in Frankrijk

Met video's Lando Norris rijdt onvergete­lij­ke thuisrace: ‘Als ik hartslagme­ter had, was die compleet overgesla­gen’

Lando Norris kreeg de Britse racefans vanmiddag op de banken toen hij Max Verstappen inhaalde bij de start. Van lange duur was het niet, maar nadat de Britse McLaren-coureur als winnaar uit de strijd was gekomen in een spectaculair duel met landgenoot Lewis Hamilton, finishte hij als tweede. ,,Het was stressvol, maar ik denk dat ik het goed gedaan heb.”