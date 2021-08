112-fotograaf Jack Huygens stopt er na 26 jaar mee: ‘Het is niet leuk meer’

Sinds eind jaren negentig staat Jack Huygens (53) in de waakzame stand. Pieper en meerdere mobiele telefoons bij de hand, altijd klaar om zich naar een calamiteit te spoeden. Bij nacht een ontij, 7 dagen per week, 52 weken per jaar. Jack: „Dat wilde ik ook. Ja, we gingen wel op vakantie. Naar de Molenhof, hahaha.” Dat is in Reutum. „Ging ’ie van daaruit alsnog naar brandjes”, zegt vrouw Monique. „Had de pieper gewoon in de zak.”