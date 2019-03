14 jaar cel geëist tegen Maick S. voor doodslag Xaja (1) uit Hengelo

ALMELO - Officier van Justitie Alies Postma zegt dat Maick S. Xaja heeft mishandeld met de dood tot gevolg. Ze is daarvan overtuigd, ook al is niet precies te zeggen wanneer welk geweld is toegepast. Ze eist 14 jaar cel. Moeder Sarinda kan volgens haar worden veroordeeld voor het in een hulpeloze toestand achterlaten van Xaja. De eis tegen haar is 18 maanden met aftrek van 500 dagen voorarrest.

Er is volgens Postma geen enkele twijfel van dat er sprake is van overlijden door kindermishandeling. ,,Nog nooit heb ik vet gedrukt in een sectierapport zien staan dat er sprake is van fataal kindermishandeling”, zei Postma. ,,Xaja had veel en ernstig letsel”. Deskundigen hadden nog nooit zoiets heftigs gezien. In het hartbloed van Xaja is een zeer hoge concentratie van de drug amfetamine gemeten.

Mishandeling

Letseldatering is bij kinderen moeilijk, maar toch zijn er conclusies te trekken uit alle letsel en de lage lichaamstemperatuur. Het afkoelingsproces is op zijn laatst om 7.00 uur begonnen. Het letsel moet minuten tot uren voor het overlijden zijn toegebracht, maar in ieder geval niet voor middernacht. Het mishandelen moet zijn begonnen voordat moeder Sarinda om half negen naar de dokter ging, maar kan ook daarna zijn doorgegaan.”



“Verdachten claimen allebei van niets te weten”, zei officier Postma. “Maar uit onderzoek blijkt dat niemand anders ervoor in aanmerking komt. Er zijn wat mij betreft Ofwel S. heeft het gedaan, of Van E. of beiden verantwoordelijke”. Hoewel niet precies is te zeggen wanneer het letsel is toegebracht, kan volgens de officier wel gezegd worden wie dat heeft gedaan.

Medeplichtig

Volgens Postma is er geen bewijs dat ze samen het geweld hebben toegebracht. Het scenario van medeplegen laat ze buiten beschouwing. Ze is ervan overtuigd dat hij Xaja heeft gesmoord, gewurgd, haar amfetamine heeft toegebracht en haar zoveel letsel heeft toegebracht. ,,Je kunt je afvragen of er zelfs sprake is van moord, omdat er zoveel tijd mee gemoeid moet zijn. Maar voorbedachten rade is een brug te ver.’’



Een buurvrouw heeft Maick S. om een uur of vier gehoord en toen ook Xaja horen huilen. De volgorde waarop kleding van Xaja en hemzelf op de hondenbrok werden aangetroffen wijzen erop uit dat hij toen al met haar bezig moet zijn geweest.



Veel verklaringen van S. zijn volgens de officier leugenachtig. De belangrijkste leugen is dat hij Xaja om half tien nog in bed heeft zien zitten, toen hij haar de fles wilde geven. Volgens deskundigen is het volstrekt onaannemelijk dat Xaja dit op dat moment nog enigszins normaal heeft kunnen doen. Volgens Postma is S. over die verklaring steeds meer gaan draaien en liegen. De officier wijst op de drugs in het hartbloed van Xaja. Hij had die drugs en was er die nacht ook mee bezig geweest. Hij moest een leeg zakje kwijt en hij had gebruikt tijdens een nachtelijk seksuitstapje.

Moeder

Volgens officier Postma is Sarinda wel strafbaar omdat ze niet goed voor Xaja heeft gezorgd en haar willens en wetens in een gevaarlijke situatie heeft gebracht en heeft achtergelaten.



Sarinda liet Maick S. tot Xaja toe terwijl ze met de biologische vader in de omgangsregeling had afgesproken dat S. niet in huis zou zijn als Xaja bij haar was. Ze heeft onvoldoende gereageerd op blauwe plekken bij Xaja en het overgeven bloed. ,,Ze heeft Xaja zodoende opzettelijk in een hulpeloze toestand achtergelaten.”

Achtergelaten

De laatste nacht zou Van E. door de mishandeling hebben heen geslapen. De officier vindt dit onaannemelijk. Ze is desondanks naar de dokter gegaan voor zichzelf en heeft haar kind in een gevaarlijke situatie achtergelaten. ,,Ze laat Xaja thuis bij S. en daarmee heeft ze voorwaardelijk opzet gehad op het voort laten bestaan van de gevaarlijke situatie”. Officier Postma zegt dat moeder echter niet ervan kon uitgaan dat de dood van Sarinda het gevolg zou zijn.



Postma zei dat de gruwelijke foto's van Xaja haar lang zullen bijblijven. Gelukkig zaten er volgens haar ook mooie en leuke foto's van het vrolijke meisjes in het dossier.



Volgens officier Postma bestaat de neiging om veel lagere straffen op te leggen bij kindermishandeling dan bij mishandeling van volwassenen, onder meer omdat op pedagogische onmacht wordt gewezen. Maar hoe fair is dat, vroeg ze zich af. S. is volgens haar volledig toerekeningsvatbaar en heeft geen enkele pedagogische rol.



Hij kwam enkel in het leven van Xaja omdat hij een dak boven het hoofd had. ,,Er is een lange, langs celstraf nodig. Ook omdat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt, waardoor hij nabestaanden met veel vragen achterlaat en waardoor hij moeder Sandrina lang laat zitten.’’

Maximale straf