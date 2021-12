14-jarige bestuurder slaat onder invloed over de kop met bestelbus

Tatoeëer­ders houden hart vast wegens dreigend verbod: ‘Wat moeten we straks zonder kleuren?’

Tatoeëerder Henk Nijmeijer (61) van het Almelose SnakeBite Tattoo zit met de handen in het haar. Kunnen hij en zijn collega’s volgend jaar nog wel fatsoenlijk in kleur tatoeëren? Aangescherpte Europese regels verbieden vanaf begin januari meerdere tonen inkt. „De kans is groot dat we het straks met 65 procent minder kleuren moeten doen.”

