17-jarige jongen aangehouden voor vrouwen-aanvallen in Deventer park

Familie van vrouwen die omkwamen bij kruisboo­gin­ci­dent: ‘Het systeem heeft ze vermoord’

20 september ALMELO - Maral Dermovsesian (52) was een lieve, behulpzame, alleenstaande moeder van twee. Haar tante, Zonund Kardanakyan (70), een zorgbehoevende, vriendelijke weduwe. Ze werden vermoord, in Zonunds flat in Almelo, zonder reden. Het slaat een diep gat in hun familie, die boos en verdrietig tegelijk is. „Een buurman die zijn buurvrouw afslacht… wat voor man is dat?”