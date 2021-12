18-jarige hoort maximale jeugdstraf eisen voor doodslag op Lotte (14) uit Almelo

De jongen stond gisteren en vandaag voor de kinderrechter. Zijn jongere broer moet volgende week voorkomen.



Omdat de jongen ten tijde van het delict nog 17 jaar en dus minderjarig was, vond de zitting achter gesloten deuren plaats. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte om 12.00 uur in een persbericht de eis bekend. Het OM schrijft geen reden te zien om in deze zaak volwassenenstrafrecht toe te passen.

Verwurging

Wat er is gebeurd omschrijft het OM als volgt. De jongen heeft op 10 januari het meisje op de scooter opgehaald en is, samen met zijn destijds 15-jarige broer, naar industrieterrein Het Wendelgoor gereden. In de dagen daaraan voorafgaand was er ruzie geweest en de jongens wilden het meisje ‘een klap geven’.



Er is volgens het OM op het industrieterrein fors geweld gebruikt tegen het meisje en uiteindelijk is ze overleden door verwurging, is uit sectie gebleken. Het lichaam van het meisje is in de sloot geschopt en afgedekt met riet en maai-afval. Het verhullen van het lichaam wordt de jongen ook verweten.

Geen moord

Van een vooropgezet plan om het meisje van het leven te beroven (moord) is geen sprake, aldus de officier van justitie, maar wel van opzet op haar dood (doodslag). Bij de jongen is volgens deskundigen sprake van ontwikkelingsproblematiek. Dat maakt dat het strafbare feit hem in mindere mate toegerekend kan worden.



Gezien de bijzondere ernst van het feit, ziet de officier van justitie in de verminderde toerekenbaarheid geen reden om af te wijken van de maximale jeugddetentie van twee jaar. Met het oog op de ontwikkelingsproblematiek zou er bovendien een gedwongen behandeling in het kader van de PIJ-maatregel plaats moeten vinden.



Op 7 en 8 december is de zitting van de inmiddels 16-jarige broer, eveneens achter gesloten deuren bij de kinderrechter in Almelo. De rechtbank wil 23 december uitspraak doen.