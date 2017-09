22 Aanhoudingen bij demonstraties in Enschede

'Top Model' Montell wilde een nieuw gezicht van de Sint

11 september DEVENTER - Er was maar een ding dat Montell wenste voor Sinterklaas toen hij klein was: een nieuw hoofd. Nu is hij blij dat die wens nooit in vervulling is gegaan. Zijn hoofd is nu zijn talent geworden. De Deventenaar doet mee aan Hollands Next Top Model.