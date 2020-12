Adelino (57) uit Den Haag vocht zes weken voor zijn leven in Zwolle: ‘Tot het laatst hadden we hoop’

,,Zo lang je hier bent, zijn wij hier ook’’, belooft ze hem als hij eenmaal in het Isala-ziekenhuis ligt, ook al kan hij haar niet meer horen omdat hij in slaap is gebracht. Florbela en haar zoons besluiten tijdelijk in Zwolle te gaan wonen om elke dag een half uur aan zijn bed te kunnen zitten. '



Nu, zes weken later, is Florbela weer thuis in Den Haag. Zonder Adelino; hij verloor de strijd tegen het coronavirus. Maandag was de uitvaart, met honderden mensen die de livestream volgden maar ook in het bijzijn van een aantal familieleden uit Portugal, het land waar ze beiden vandaan komen.