Agenten redden leven beknelde bestuurder bij autobrand op A1 bij Bathmen

Agenten waren als eerste bij de plek van het ongeval en wisten het vuur bij de man vandaan te houden, de toegesnelde brandweer nam dat werk van de politie over en slaagde erin het vuur te bedwingen.



Inmiddels is weer één rijstrook open, meldt de ANWB.



De bestuurder van de auto - de wagen heeft een Pools kenteken - reed tegen een mobiele installatie met matrixborden, die verkeer vannacht naar de juiste rijbaan moest verwijzen. Al snel na de botsing vloog de wagen in brand.



De bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Een gespecialiseerde arts die met de traumaheli naar de A1 was gebracht, is meegegaan in de ambulance waarmee de gecrashte automobilist naar het ziekenhuis is gebracht.