Albertine redt haar kinderen uit het water: 'Ik dacht: we zullen dit overleven'

Albertine Mulder uit Giethoorn raakte met haar auto in de vaart. In het ijskoude water werd ze één brok oerinstinct, ze redde haar kinderen Anne-Marie (7), Floris (5) en Carlijn (3). ,,Ik had maar één gedachte: we zullen dit overleven."

Het is zo'n horror-scene die je wel in films ziet, zegt Albertine Mulder uit Giethoorn: ,,Je auto raakt te water en je kunt er niet uit, terwijl het water langzaam tot je kin stijgt." En opeens gebeurt haar vanmorgen hetzelfde. Op de Veldweg - een sluipweggetje door natuurgebied bij Wanneperveen, met overal riet en water - raakt ze met haar grijze Volkswagentje in de slip, en schiet de naastgelegen vaart in. Geen houden aan. ,,Het ging langzaam, de airbag was niet eens uitgeklapt." Maar al direct zit ze tot haar knieën in het water. Dochter Anne-Marie (7) naast haar op de voorbank en de twee kleintjes - Floris en Carlijn achterin. Ze beginnen luid te gillen. ,,Ik werd één brok overlevingsdrift. We moeten hier uit!"

Drijven

In één beweging doet ze de veiligheidsgordels los. ,,Klik, klik, klik en klik. De auto gleed door, zelfs de achterbank kwam onder water, de beide kinderzitjes gingen drijven: Floris zwom door de auto naar me toe, Carlijn heb ik naar me toegetrokken. We konden er niet uit: de waterdruk van buiten was te groot. Hoe zat het ook alweer - dacht ik - je moet wachten tot de auto verder onder water is, geloof ik. Het lukte niet om de deur open te krijgen, ik ben met twee voeten tegelijk gaan trappen. Nóg niet."

Ondertussen wordt de nood steeds hoger. ,,Het water kroop verder omhoog en was ijskoud. Ik heb zelfs niet tegen de kinderen gezegd: het komt wel goed! Je hoort weleens dat er in panieksituaties van alles tegelijk door je hoofd gaat. Maar ik had maar één gedachte: we moeten weg hier, zo snel mogelijk, we zullen dit overleven."

De moeder blijft proberen zichzelf en haar kinderen te bevrijden. ,,Toen ging de deur open - ik trok de kinderen mee. Anne-Marie duwde ik eerst naar de wal, met de anderen zwom ik naar de kant. Kletsnat en zo koud", zegt ze in haar knusse witte boerderijtje in Giethoorn. Haar man en zij deden de kinderen al zo jong mogelijk al op zwemles. Moet ook wel, met de Giethoornse gracht aan de achterdeur. ,,Dát heeft het verschil gemaakt", denkt de Mulder.

Mobieltje

,,Hier mama, kun je gaan bellen", zegt Anne-Marie op de wal - en verrassend genoeg steekt ze het mobieltje van haar moeder toe. Die had ze uit de houder gegrist. Politie en ambulances zijn uitgerukt, de moeder en drie kinderen krijgen direct een warmhouddeken om de schouders, zo'n goudkleurige van aluminium. In het ziekenhuis van Meppel staan ze met z'n tienen bij de spoedeisende hulp klaar. ,,Een moeder met drie jonge kinderen te water - dat zal hier wat worden." Maar de eerste paniek was er al uit.

De kinderen vertellen hoe koud het was en dan nog eens. Maar ook dat ze in de ambulance een beer hebben gekregen, een leuke met het uniform van een ambulancebroeder, en daarna nog twee dezelfde in het ziekenhuis. ,,Daarna hebben we patat en frikandellen besteld. Troosteten." En nu thuis is het onbestemd, de telefoon gaat onophoudelijk. ,,Net alsof je in een film zit", zegt Mulder nog eens, ,,net alsof iemand anders dit beleeft".

Zwemparadijs

Floris doet met zijn duploblokken na hoe hun auto uit het water werd getakeld, want op internet is daar een nieuwsfilmpje van: eerst zo, en dan zo, zegt hij vooral tegen zichzelf. Nu ze hier zo zitten daagt het bij Albertine pas volop hoezeer ze door het oog van de naald zijn gekropen. ,,En hoe rijk we met elkaar in ons leven zijn." Waar ze vanmorgen eigenlijk naartoe gingen? Daar moet iedereen hard om lachen: ,,Naar het zwemparadijs."

Volledig scherm Albertine Mulder-Slot met haar drie kinderen: Anne-Marie (7), Floris(5) en Carlijn (3). © Wilbert Bijzitter