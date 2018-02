André en Diny ontsnappen aan sluipmoordenaar koolmonoxide

Hij had zich er al bij neergelegd. 62 jaar, beginnende dementie. Gevolg van een bewogen leven. Dat eist zijn tol, redeneerde hij.

Hij merkte het ook elders aan zijn lijf: eigenlijk werd alles minder. Zijn conditie. Zijn concentratie. Zelfs zijn ogen vertrouwde hij niet langer. 's Avonds durfde hij niet meer in zijn auto te rijden, hij die jarenlang vrachtwagenchauffeur was geweest. Die man was plots onzeker achter het stuur.

Kwakkelend

Quote In oktober werd ik midden in een nacht wakker happend naar lucht Diny Santing Zijn naam is André Santing. Een markante verschijning. Lang en pezig, stevige handdruk, gelooid gelaat. Levensgenieter. Sinds begin deze eeuw eigenaar van een paintballcentrum, na allerlei banen en werkzaamheden overal en nergens. Vanaf afgelopen najaar ging alles bergafwaarts. En niet alleen bij hem: ook vrouw Diny (60) belandde in de lappenmand. Veel moe, kwakkelend, vergeetachtig. Het herstel na een hernia en blaasontsteking wilde bij haar maar niet inzetten. Samen zaten ze eigenlijk steeds meer stil. Was dit het dan, samen oud worden?



,,We maakten grapjes over Alzheimer light, maar eigenlijk was ik vooral bezorgd’’, zegt André, kijkend naar zijn vrouw, die instemmend knikt. ,,Ik vergat na de zomer ineens afspraken. Stonden bijvoorbeeld ploegen klaar om te paintballen terwijl ik van niets wist.’’



Diny kreeg fysieke klachten, zegt ze. ,,In oktober werd ik midden in een nacht wakker happend naar lucht, erg beangstigend. Mijn saturatie (zuurstofgehalte in bloed, red.) bleek veel te laag.’’ De dagen werden steeds moeilijker, vertellen beiden. Energie ebde letterlijk weg. En toen verscheen dat bericht in de krant: Alarm om dodelijke cv-ketels van Nefit.

Rookgas

,,Na het lezen van het artikel ben ik maar even naar boven gegaan’’, zegt André. ,,Om te kijken of wij toevallig zo'n lekkende cv-ketel in huis hadden. Niet dus. Zelfde merk, ander serienummer. Geen gevaar - gelukkig maar. Totdat ik de donkere vochtplekken zag aan het plafond. Recht boven de ketel bij het rookgasafvoerkanaal. Nadat ik het plafond voorzichtig losmaakte, volgde de schrik: de af- en aanvoerkanalen hingen beide volledig los. De koolmonoxide stroomde zo ons huis binnen. Wie weet voor hoe lang al.’’

Volledig scherm Zo trof André Santing de situatie aan boven het plafond. © André Santing

Linderveld

Zeventien jaar wonen André en Diny nu in hun woning aan de Baarler Marsweg, grenzend aan het Linderveld, een uitgestrekt agrarisch gebied ten noorden van Deventer. Ze huren het van de gemeente Deventer, nadat ze uit hun oude woning moesten vanwege uitbreidingsplannen van de N348. Ze zouden er tijdelijk terecht kunnen, totdat de gemeente duidelijkheid zou hebben over de toekomst van het Linderveld. Mede omdat verschillende plannen voor dit gebied vroegtijdig sneuvelden, vervaagde die tijdelijkheid. Een paar jaar werd al snel vijf jaar, tien jaar en inmiddels dus zeventien jaar.

Quote Wat als we die dag niet de krant hadden gelezen. Wat als ik niet had gekeken. André Santing ,,We hebben de cv-ketel meteen uitgezet, alle deuren en ramen open gedaan en de gemeente gebeld’’, zegt André. ,,Zij gaan er immers over, als huiseigenaar. Pas anderhalve dag later kwam een servicemonteur. Die heeft de situatie hersteld. Het bleek dat de leidingen nooit goed bevestigd zijn geweest. De schrik bleef bij ons hangen. Wat als we die dag niet de krant hadden gelezen. Wat als ik niet had gekeken. Wat als we niet dagelijks onze houtkachel hadden gebruikt, waardoor de cv-ketel minder werd gebruikt. Dan waren we er nu niet meer geweest.’’

Puzzelstukjes

De schrik ging gepaard met opluchting, vertelt Diny. ,,Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. De klachten die we hadden, de vergeetachtigheid, de vermoeidheid. Het kwam niet door ouderdom, maar omdat we dagelijks giftig gas binnenkregen. We zijn nog dezelfde dag naar een pannenkoekenrestaurant geweest om het leven te vieren, om stil te staan bij het geluk dat we voelden.’’ André zijn eerste daad die dag was het kopen van een koolmonoxidemelder. ,,Die hadden we niet. Was er nooit van gekomen. Je denkt dat zoiets nooit jezelf zal overkomen.’’

Volledig scherm De Baarler Marsweg in Schalkhaar, grenzend aan het Linderveld. © Google

De cv-installatie is afgelopen zomer nog gecontroleerd. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente. Daarbij is niet gekeken naar het rookgasafvoerkanaal boven het plafond, omdat dit niet is opgenomen in het onderhoudsabonnement. De gemeente laat bij monde van woordvoerder Maarten-Jan Stuurman weten de situatie te betreuren. ,,Het is een vervelende zaak waar ook wij van zijn geschrokken’’, zegt hij. ,,Waarschijnlijk was de situatie al zo toen wij deze woning jaren geleden in ons bezit kregen.’’

Deskundigen

Quote Dit had bij de controle naar boven moeten komen Nol van der Heide, cv-specialist Volgens verschillende deskundigen heeft het echtpaar Santing geluk gehad. Onafhankelijk van elkaar geven zij aan dat de situatie nooit had mogen ontstaan. Een goed gebeugelde rookgasafvoer is belangrijk voor een veilig systeem, zeggen zij. Juist een beugel ontbrak, net als klemmen of elke andere vorm van ondersteuning. ,,Installateurs horen te werken volgens voorschriften’’, zegt cv-specialist Nol van der Heide uit Deventer, die kan bogen over ruim dertig jaar ervaring. ,,Dit had bij de controle naar boven moeten komen. Dan kijk je als installateur ook naar de staat van de rookgasafvoer. De gemeente had de woning niet zo moeten verhuren.’’

Het echtpaar Santing heeft een letselschade advocaat in de arm genomen. Of het tot een zaak gaat komen, weten ze nog niet. André zegt dat een half jaar van hun leven is afgenomen, zonder dat ze daar zelf iets aan konden doen. Achter hem zet hun papegaai Jojo een liedje in. Het dier vrolijkt hem op. ,,Het is een oud beestje’’, zegt hij. ,,57 jaar. Blind, maar altijd blij. We hadden het aan hem kunnen zien. Ook hij was zichzelf niet meer. Achteraf is alles te verklaren. Alleen had achteraf voor ons ook te laat kunnen zijn.’’

