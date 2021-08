Apeldoorn zit fout in trouwtwist. Boze ondernemer wil genoegdoening na onrechtmatige behandeling

Hennie van der Most slaat megaslag: heel Duits pretpark voor een schijntje

24 juni Ondernemer Hennie van der Most is met z’n neus in de boter gevallen. Hij heeft voor een appel en een ei de inboedel van het gesloten Space Park in het Duitse Bremen gekocht. Alle onderdelen zijn verpakt in zeventig vrachtwagens plus een schip en koersen de komende dagen op Rotterdam af. Met deze publiekstrekkers wil hij zijn Attractiepark Rotterdam in Charlois verder optuigen.