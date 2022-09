Arjen dronk 14 halve liters bier én 2,5 flessen port per dag: nu helpt hij mensen afkicken

met video Peter verloor zijn vrouw op reis van hun leven en werd zélf verdachte: ‘Kijker kan nu oordelen’

Durdana (54) uit het Overijsselse Heino wordt voor de kust van Colombia vermoord op het schip waarmee ze met haar man Peter Putker over de wereld zeilt. Door overvallers, zegt Peter. Nee, zegt justitie, Peter zélf doodde haar. Morgen gaat een documentaire in première over deze ‘zeilbootmoord’. ,,Ik wilde een film maken die verder ging dan de vraag: ‘heeft hij het gedaan?’’’

