Auto rijdt dwars door pui woning binnen: bestuurster in kritieke toestand

Keukenzaak failliet: curator treft verlaten showroom aan

RIJSSEN - Mega Keuken Deal in Rijssen is failliet verklaard. Curator Eddy Kolkman trof aan de Jutestraat in Rijssen een verlaten showroom aan waarin alleen nog maar een paar keukenkastjes stonden. „Volgens de verhuurder is het pand al in juni ontruimd”, aldus Kolkman.

3 november