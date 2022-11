Auto schiet van de weg op de A1 en slaat over de kop: verkeer negeert massaal rode kruizen

Vrouw valt in laadkuil bij milieu­straat en gaat met traumaheli naar ziekenhuis

NIJVERDAL - Een vrouw is woensdagmiddag in Nijverdal gewond geraakt nadat zij in een laadkuil is gevallen. Dat gebeurde bij het gemeentelijk afvalbrengpunt aan de Fuutweg. Het slachtoffer is in een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe zij er aan toe is.

