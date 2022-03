Auto te water, drie traumahelikopters opgeroepen, drie gewonden naar ziekenhuis

VIDEO Traumaheli­kop­ter landt bij kinderop­vang in Wijchen, maar het valt gelukkig mee

WIJCHEN - Bij kinderopvang De Eerste Stap in Wijchen is vrijdag aan het eind van de ochtend een traumahelikopter geland. Dat was schrikken, maar gelukkig blijkt er niets ernstigs te zijn gebeurd.

12:38