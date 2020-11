Avondje in keet eindigt in heftige rechtszaak: ‘Het was verkrachting’

Met een smoes dat ze bij een vriendin bleef slapen, fietste een jonge vrouw op zaterdagavond 22 september 2018 naar de keet van de vader van Lorenzo R. in Genemuiden. De drank vloeide rijkelijk tot in de vroege uren. Als de vrouw haar fiets zoekt, ziet ze R. er net op wegrijden. Ze rent er achteraan en springt achterop.



Hij vraagt haar om te gaan ‘struken duken’, een lolletje waarbij vrienden ‘s nachts in struiken duiken. Na zo’n duik begint hij haar te zoenen. Ze zoent terug, maar hij gaat verder dan ze wil en trekt haar broek uit. Ze hebben gemeenschap, tot verdriet van het meisje.



Uit Whatsapp-gesprekken blijkt dat ze het er later over gehad hebben. ,,Het was een verkrachting. Ik moet aangifte doen’’, schrijft ze hem. ,,Ik kan mezelf wel wat aandoen op dit moment’’, schrijft hij terug.