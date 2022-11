Avondje zuipen eindigt in ravage als fietser door voorruit bestelbus vliegt: ‘Opeens lag die man naast me’

De veroorzaker van het ongeval, de 34-jarige E.V., was die zondagavond in september in zijn busje gestapt, op weg naar zijn werk. Hij werkt veelal ’s nachts aan het spoor.

Zijn slopende werkweken van meer dan 70 uur, in combinatie met een avondje drank met vrienden, maakten dat hij achter het stuur in slaap is gesukkeld, denkt hij. Zo merkte hij niet dat zijn bestelbus op de Collendoornerdijk in de berm raakte, een fietser schepte en vervolgens in de rechterberm tegen een lantaarnpaal en een boom opreed. ,,Opeens lag die man naast me’’, herinnert hij zich nog. Die man, dat was de fietser die hij geschept had.