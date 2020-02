Baby Zara-Lizzy uit Almelo vecht voor haar leven in Duits ziekenhuis

Sharona Noltes is een beetje opgelucht. ‘Gelukkig gaat het nu beter met Zara-Lizzy. „Ze heeft af en toe haar oogjes open en beweegt ook al een heel klein beetje.” Ze laat een foto zien. Daarop is te zien hoe de baby voor haar leven vecht op de intensive care van het ziekenhuis in Bremen.



Sharona maakt zich zorgen over haar nichtje. Het herstel is broos. Vorige week was de situatie nog heel kritiek, vertelt ze. „Toen kregen we te horen dat Zara-Lizzy 10 procent kans heeft om te overleven.”