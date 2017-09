Bank stuurt Leendert (103) van kastje naar de muur

DELDEN - De 103-jarige Leendert Huiszoon uit Delden is al decennialang klant bij ABN AMRO. Maar als hij even wil laten vastleggen dat zijn schoonzoon voortaan zijn bankzaken regelt, wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Huiszoon is ten einde raad. Hij loopt zelfs een longontsteking op. Misschien wel door alle stress, denkt zijn dochter.

Zijn hele leven lang heeft hij hard gewerkt. En al die tijd was hij bij de ABN AMRO. Nu is Leendert Huiszoon uit Delden 103 jaar oud, onlangs is zijn vrouw overleden. Het wordt tijd dat iemand anders de bankzaken doet.

Schoonzoon

Jan de Koning, zijn schoonzoon in Bentelo, wil dat wel doen. Na heel veel bellen met 0900-nummers krijgt hij een afspraak met de bank in Hengelo. Of meneer Huiszoon even langs wil komen om zich te legitimeren. Dat moet. Het kan niet anders. Het wordt een enorme onderneming, misschien zelfs wel de oorzaak van de longontsteking die hij daarna krijgt, vermoedt dochter Astrid.

Op de bank blijkt het identiteitsbewijs een paar dagen verlopen. ,,Dom’’, zegt Jan de Koning. De oude man moet maar een keer terugkomen met een vers identiteitsbewijs, aldus de bank. Dat bewijs is snel geregeld, maar dan belt de bank. Hij hoeft niet te komen, want de bank heeft een Senioren Coach. En die komt wel langs, gezien de situatie. Iedereen blij. Maar het gejuich komt te vroeg. Er komt een telefoontje achteraan van de bank. Het gaat niet door, want Leendert Huiszoon heeft minder dan 25.000 euro op de rekening. En dan komen ze niet.

Woedend

De Koning is furieus. ,,Hij is zijn hele leven al klant bij de ABN AMRO. Ze weten niet eens hoe ze het woord 'klant' moeten spellen! Het is een grof schandaal.’’

Het is de zoveelste klap voor de 103-jarige Deldenaar. Zijn eerste vrouw overleed al op jonge leeftijd en onlangs dus zijn tweede echtgenote. Hij woonde in Steenwijk en is door familieleden naar Twente gehaald, zodat zij voor hem kunnen zorgen. De man woont nu in een tijdelijk verblijf in zorgcentrum De Wieken in Delden. Het zijn vele veranderingen achter elkaar voor Huiszoon, die moeilijk kan praten, maar geestelijk nog goed in orde is.

Omdat er niks anders opzit, bezoekt de vrouw van De Koning, Astrid, donderdag 7 september nog een keer met haar vader de bank. Dit keer met een rolstoeltaxi. Dat kost 65 euro. Netjes aangekleed en met de nieuwe identiteitskaart op zak stappen ze in de taxi om het pasje te laten zien. Bij de bank blijkt hij te zijn wie hij is.

Verrassende wending

Het verhaal krijgt een verrassende wending. Als een journalist van dit medium een van de landelijke woordvoerders vraagt om een reactie, krijgt Astrid Huiszoon opeens een telefoontje. ,,De coach wil graag bij mijn vader langskomen’’, zegt ze. ,,Dat geloof je toch niet?’’

Woordvoerder Jarco de Swart van de ABN AMRO wil graag een toelichting geven. ,,De Senior Coaches zijn een landelijke proef om ouderen, die niet zo handig zijn met internet of anderszins problemen hebben, te helpen. Het gaat om ouderen die enig vermogen hebben, want het is een vrij dure service. In dit geval hebben we een verkeerde inschatting gemaakt. Dit had zo niet gemoeten en daar bieden we onze excuses voor aan.’’