Beschonken bestuurder (32) rijdt motorrijder aan en gaat rustig op bed liggen

UPDATE en VIDEO Meisje (17) overlijdt na ongeluk op ‘gevaarlijk kruispunt’ bij N348 in Deventer: ‘Vreselijk dit’

19 april Een 17-jarige leerlinge van Het Vlier in Deventer is vanochtend overleden na een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Oerdijk met de N348 in Deventer. De chauffeur van de vrachtwagen is meegenomen naar het bureau, zo meldt de politie. Buurtbewoners zijn bezorgd: ,,Het is een gevaarlijk kruispunt.’’