Bewoners van deze wijk willen tiny houses niet als buren: ‘Niemand wil die pröttel voor de deur’

Dankzij erfenis van overleden oud-wethouder komen er vijf tiny houses in Wijk bij Duurstede

Dankzij de erfenis van Odijker Jan Muis, oud-wethouder in Bunnik, kunnen in Wijk bij Duurstede vijf tiny houses komen voor jongeren die anders tot acht jaar in de rij moeten staan voor een sociale huurwoning.

21 februari