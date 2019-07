Bezorgde vader knipte heuplange haren van dochter van 17 af

De 47-jarige E.T. in Deventer ontstak in grote woede toen hij hoorde dat zijn zeventienjarige dochter een relatie had met een zes jaar oudere Marokkaan in Rotterdam en daar ook nog eens over loog.

Hij sloeg haar, knipte haar heuplange haren af en liet haar zelfs in de nacht ergens even alleen op een vluchtstrook achter, alvorens haar weer mee naar Deventer te nemen.



De uit Turkije afkomstige man heeft er spijt van, want zijn dochter is nu tijdelijk ondergebracht bij een kennis in Amsterdam en voorlopig geldt er een contactverbod, zo blijkt op de zitting bij de politierechter in Zwolle, waar T. voor moet komen. Terwijl de man juist zielsveel van zijn dochter houdt.

Voor seks vindt hij haar echt te jong

De man woonde met zijn dochter en zoon, nadat zijn vrouw was overleden. De zoon ontdekte de escapades van zijn zusje op haar telefoon, waarna de vader er ook achter kwam. Het heeft tot een uren durende confrontatie geleid, waarbij de vader erg boos is geworden.



Want voor seks, waarvan sprake was, vindt hij haar echt te jong. Het pubermeisje vreesde zelfs dat hij haar met de schaar waarmee hij haar haren zou afknippen wat zou kunnen aandoen.



,,Het ergste vond ik nog het liegen, zo heb ik ze niet opgevoed’’, zegt de vader, die zichzelf een ‘idioot’ noemt dat hij zo gehandeld heeft.

Kapsel