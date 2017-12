Bijzondere pakjesavond zonder stoma voor Rico-Jay (9)

Jumbo ontruimd om brandende fri­kan­del­brood­jes

24 november DEVENTER - Menig Deventer scholier stond vrijdagmiddag even te balen. Denk je voor het weekend nog een lekker frikandelbroodje in de pauze te scoren, vliegt je snack in de brand. Het gebeurde bij de Jumbo aan het Boreelplein in Deventer.