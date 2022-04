Bloedsnelle Porsche-rijder haalt agenten in op A1, maar hoeft zijn rijbewijs niet in te leveren

Het gebeurde donderdagavond. De agenten reden in een ‘opvallende’ auto. Eentje met zwaailichten op het dak en de bekende strepen op de auto. In alle opzichten overduidelijk een politieauto dus. Die zie je wel, zou je denken. Maar de bestuurder van een snelle Porsche had er geen oog voor óf vond het niet belangrijk. In elk geval: met een razende vaart haalde hij of zij de agenten in op snelweg A1 tussen Deventer en Bathmen.

200

Ook de agent achter het stuurde trapte het gaspedaal diep in en zette de jacht op de laagvlieger in. Tijdens de achtervolging tikte de snelheidsmeter 200 kilometer per uur aan. Verderop wisten de agenten de Porsche-rijder langs de kant te zetten.



Ondanks de hoge snelheden mocht de bestuurder zijn (of haar) rijbewijs houden, melden de agenten op Instagram. ‘Dankzij alle correcties.’ De politie moet wettelijk rekening houden met een bepaalde foutmarge. De snelle automobilist had daarmee mazzel. Bij 50 kilometer per uur te hard of meer word je rijbewijs afgepakt.