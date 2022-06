Boer onder vuur om provocerende tekst: ‘Straks asielzoekers eten’

Klant duwt winkelwa­gen tegen gemaskerde overvaller Albert Heijn: ‘Opdonderen jij’

Twee jongemannen hebben vrijdagavond even voor half acht geprobeerd de Albert Heijn supermarkt in Hellendoorn te overvallen. Een caissière werd daarbij door een gemaskerde man met een op een pistool lijkend wapen bedreigd. Er is niets buit gemaakt, maar de schrik zit er goed in.

11 juni