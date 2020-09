Boom die vrouw uit Zwolle tijdens noodweer dodelijk trof, was al jaren ziek

Tomy (40) overleed na hardhandi­ge aanhouding in Zwolle, zijn broer: ‘Wat er met George Floyd is gebeurd is heel herkenbaar?’

7 juni Hij schreeuwt. Vijf mannen zitten op hem, een agent zet een knie in zijn rug, een ander duwt zijn schoen op zijn hoofd. Kort na de hardhandige aanhouding in Zwolle overlijdt Tomy Holten (40). Zijn broer voelt herkenning tijdens de massale protesten tegen racistisch politiegeweld de afgelopen week. De rijksrecherche onderzoekt of er disproportioneel veel geweld is gebruikt bij de aanhouding en of dat leidde tot zijn dood.