Bouwbedrijf gooit Veluws dorpje volledig op slot: ‘Aanrijding uitvoerder was voor ons de druppel’

Patiënt met ziekenhuis­ver­bod in Enschede houdt al weken bed in buurzieken­huis bezet

21 augustus ALMELO/ ENSCHEDE - Al drie weken ligt een uitbehandelde patiënt in het ziekenhuis in Almelo omdat er geen organisatie is te vinden voor de nazorg. Medewerkers ergeren zich aan de situatie. De Enschedeër kon niet in het ziekenhuis in zijn woonplaats terecht omdat hij daar een toegangsverbod heeft.