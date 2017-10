Brandweer prijst 'bijzondere' reddingsactie 112-fotograaf

Als nieuwsfotograaf van ongelukken, brandjes en andere incidenten ziet Jack Huygens veel heftige zaken van dichtbij. ,,Maar donderdag spoot mijn adrenalinespiegel wel heel snel omhoog’’, vertelt Huygens.

De nieuwsjager was razendsnel ter plaatse bij een woningbrand aan de Aart van der Leeuwstraat in Hengelo. Hij was er zo snel, dat politie en brandweer nog in geen velden of wegen te bekennen waren. Beneden woedde een brand, op de eerste verdieping stond de bewoner voor het raam, zo zag Huygens. ,,Aan alles zag ik dat-ie in paniek was hij had geen idee wat te doen.’’

De beste optie

Huygens verleende vervolgens hulp door de man aan de praat te houden, te instrueren en even later de toegesnelde brandweer te alarmeren op het slachtoffer op de bovenverdieping.

Quote Jack deed eigenlijk alles goed. Joop Wessels, officier van dienst ,,Jack deed eigenlijk alles goed’’, zegt officier van dienst Joop Wessels. ,,Die jongen was in paniek, het laatste dat je wilt is contact verliezen zodat er onverwachte dingen kunnen gebeuren. Wachten bij het raam, met wat frisse lucht, totdat de brandweer er is, dat was veruit de beste optie.’’



Was de Hengeloër bijvoorbeeld naar beneden gegaan en had hij een deur ingetrapt, dan had extra zuurstof voor groot gevaar kunnen zorgen. Wessels: ,,Dit had echt heel anders kunnen aflopen, gelukkig handelde Jack instinctief goed. Al met al vonden wij het een bijzonder verhaal.’’

Facebook vol bedankjes

Het incident maakte ook op de 112-reporter grote indruk. ,,Later schoot het me wel door de kop: het is niets niks dit. Ik zit al 25 jaar in het vak, maar iemand aantreffen in een brandend huis, dat is wel heftig hoor. Mijn Facebook staat vol met bedankjes van brandweermensen. Dat is tof, maar het is ook gewoon wat je doet. Mensen denken dat ik als 112-fotograaf een soort ramptoerist ben, maar mijn werk is om te registeren. Gezondheid of veiligheid gaat alleen voorop, ten alle tijde. Mijn eerste foto heb ik nu pas gemaakt toen de brandweer de man uit de woning haalde.’’

Huh: eerder dan de brandweer?

Huygens zegt per jaar vier of vijf keer eerder dan de brandweer of politie bij een incident te zijn. Meestal betreft dat onschuldige ongelukken. Hoe hij dat flikt? ,,Wij persfotografen maken gebruikt van een P2000-pieper. Op het moment dat de brandweer gealarmeerd wordt door de centrale, krijgen wij diezelfde melding. Er staat dan ook bijvoorbeeld ‘woningbrand’ en een adres. In dit geval was ik toevallig in de buurt, op één minuut rijden. Dus was ik er eerder dan wie dan ook.’’

De brandweer krijgt sinds de smartphone steeds vaker te maken met reporters die snel ter plaatse zijn. ,,Iedereen noemt zich tegenwoordig journalist en maakt foto's bij een incident. Soms is dat heel fijn, soms hebben we daar last van’’, zegt Wessels. ,,Met persfotografen als Jack hebben we duidelijke afspraken, dat is eigenlijk nooit een probleem. Je zag nu alleen dat ie zelf voor een dilemma kwam te staan. Gelukkig is hij gaan handelen, dat heeft ons ook geholpen.’’