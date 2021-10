Broer en zussen ruziën al 10 jaar om erfenis: ‘Zij hebben een huis en gezin, ik heb nooit wat voor elkaar’

Ongeluk tussen fietser en graafmachi­ne in Diepenheim, gewonde per traumaheli naar ziekenhuis

14 september DIEPENHEIM - Op de Goorseweg in Diepenheim is dinsdagochtend een gewonde gevallen bij een botsing tussen een fietser en een graafmachine. De gewonde is per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Enschede overgebracht. De ernst van de verwondingen is nog onbekend.