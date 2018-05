Bruidspaar Laura en Peter vindt 8.832 lege bierflesjes in hun nieuwe huis

Daar waren wel drie ritten met twee aanhangwagens voor nodig. ,,De supermarkt had het filmpje van de vriendengroep al op Facebook gezet met de opmerking dat we het daar wel konden inleveren. Dus dat hebben we gedaan.’’ De lege bierflesjes zijn goed voor een aardig zakcentje, het kersverse bruidspaar houdt er 1.436 euro aan statiegeld aan over.



,,Gelukkig konden we op de trouwlocatie in Laag Zuthem blijven slapen. Als ik dit 's nachts had aangetroffen was ik er minder blij mee geweest. Zaterdagochtend rook het natuurlijk niet heel erg lekker in huis, maar na een paar ramen open en een dweil door kamer was het snel weg’’, vertelt Boerkamp.



,,De vriendengroep heeft het verder netjes gehouden in huis, er was niks stuk dus we konden er om lachen. Maar ze waren wel zo aardig om ons zaterdag natuurlijk niet te helpen’’, lacht Boerkamp.