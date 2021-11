Bruidspaar moet dokken na illegaal feest in beschermde natuur: ‘Hij heeft me besodemieterd’

update NL-Alert na zeer grote brand bij metaalver­wer­ker: ‘Ramen en deuren sluiten, ventilatie uit’

Er woedt een zeer grote brand in een berg schrootafval bij metaalverwerker Hoeben aan de Oslokade in Kampen. De brandweer kreeg om 04.13 uur de melding van het incident binnen. Het is de vijfde grote schrootbrand in zeven jaar tijd op industrieterrein Haatlandhaven. Er is inmiddels een NL-Alert uitgegaan, omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

