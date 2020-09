Buurman springt het water in om vrouw uit auto te halen: ‘Je denkt niet na en komt in actie’

Met nog twee andere mensen kreeg hij de bestuurster op de wal. ,,Onwerkelijk om hier een auto in het water te zien, maar je bedenkt je geen moment en komt in actie.’’



De vrouw is met een ambulance afgevoerd. Het opmerkelijke incident op Keizerslanden gebeurde zaterdagavond rond half acht. ,,Gelukkig is het water niet diep’’, vertelt Makkink als de rust is weergekeerd. ,,Het water reikt tot aan je middel. De auto was er ook niet helemaal in verdwenen, alleen de neus zat in de modder.’’