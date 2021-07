Café en restaurant in Deventer dagen dicht vanwege coronabesmetting: ‘Heel vervelende beslissing om de zaak te sluiten’

Heksen­jacht op Raymond om verdronken hond: tientallen doodsbe­drei­gin­gen, maar hij is onschuldig

16:50 ,,Je moet dood.” Dat leest Raymond van der Heide veelvuldig op Facebook. Want mensen denken dat hij achter de dode hond zit, die met vastgebonden pootjes in het water in Zwolle is gevonden. Onzin, zegt Raymond van meet af aan. Nu erkent ook de politie zijn onschuld. ,,Ik ben hartstikke een dierenvriend, ik zou nooit zoiets doen.”