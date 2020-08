Café in Twente per direct gesloten na coronabesmetting: uitbraak dreigt

De Bestemming is een drukbezocht uitgaanscafé in het centrum van Oldenzaal. In de weekenden is het vooral populair onder jongeren. Het café is normaal gesproken tot diep in de nacht open.



„Ik werd vanavond tegen zes uur gebeld door de GGD dat er vrijdag iemand hier is geweest die besmet is”, zegt De Munck Mortier. „Alle gasten hebben hier hun contactgegevens achter moeten laten, dus die ga ik de mail van de GGD sturen.”



Volgens De Munck Mortier staan alleen algemene aanwijzingen in de mail. „Nee, ik lees niet dat ze wordt gevraagd zich nu te testen of in quarantaine te gaan.” .