Carla uitgescholden en gekwetst na bezwaar tegen plek rolstoelbus

Ze heeft zich van tevoren wel afgevraagd of ze wel of geen bezwaar moest indienen. ,,Ik heb enorm veel respect voor mensen die een gehandicapt kind hebben, iets dat hun leven beheerst en het moeilijk maakt. Hoe vervelend ik het ook vind voor de overburen, zij zijn niet de enigen met wie rekening moet worden gehouden in de wijk. Een goed gesprek met mij en de gemeente had ongetwijfeld geleid tot een oplossing. Ik vind het pijnlijk dat mensen nu zo over mij denken, dat ik egoïstisch en harteloos zou zijn. Ik vond dat ik moest opkomen voor mezelf en voor medeweggebruikers. Ik heb geen ruzie met mijn buren, maar merk een verschil in beleving. Deze situatie is schadelijk voor iedereen.’’