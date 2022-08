CDA-prominent Eddy van Hijum stapt uit politiek: ‘Den Haag bedrijft tekentafelpolitiek’

Als voorbeeld noemt hij het falen van het kabinet in het stikstofdebat. ,,Het kabinet is erin geslaagd zelfs de welwillendste boeren tegen zich in het harnas te jagen.’’



Hij is blij met de uitspraken van partijleider Wopke Hoekstra over dit onderwerp, vrijdag in de Gelderlander. ,,Eindelijk wordt er geluisterd naar de regio en wordt er in het kabinet over gesproken.’’