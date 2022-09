Celstraf geëist tegen man vanwege crash met zeven gewonden: kettingreactie aan kantelende voertuigen

Kind blijft gewond op straat liggen: was de autoruit van de bestuur­ster schoon genoeg?

Een hartverscheurende gil doorbreekt de stilte, aan het einde van de middag van 21 december 2021 aan de Van Uterwyckallee in Hardenberg. Het is schemerig. Op straat een kinderfiets, een kind en zijn moeder die op dat moment vreest dat hij dood is.

