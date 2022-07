Chauffeur dumpt tonnen huisvuil in keurige straat door brand in zijn vuilniswagen

Op de camera in zijn cabine zag hij opeens rook en vlammen in de laadbak. Hij bedacht zich niet, draaide de laadbak omhoog en kieperde de hele inhoud van de vuilniswagen op het wegdek. En zo lag in de anders zo keurige Tijhofslaan om negen uur gistermorgen ineens een enorme berg vuilnis, midden op de weg.

Een chauffeur van Twente Milieu was al vroeg op pad om de containers restafval in de wijk Rosarium te legen. Volgens hem was de bak van zijn truck bij aanvang van de rit niet helemaal leeg.



Er zat nog rommel van maandag in. Dat kwam door het boerenprotest. De boeren blokkeerden de toegang tot de afvalverwerker. De vuilnis hoopt zich daardoor op in de regio.

Rook

Of de brand daarmee te maken had is onduidelijk, maar feit is dat er rond negen uur rook uit de laadbak kwam. In eerste instantie probeerde de chauffeur nog met een brandblusser het vuur de doven, maar toen dat niet lukte, ging de hele inhoud van de bijna volle vuilniswagen op straat.



Precies zoals de instructie aan de chauffeurs luidt. De brandweer was er heel snel en probeerde het vuur met water te blussen. Er bleek nog wat vuilnis vastgekoekt aan de binnenkant te zitten waardoor het even duurde.

Schade

Het ongebruikelijke tafereel trok wat kijkers uit de wijk, maar heel druk werd het niet. De vrachtwagen liep door de brand amper schade op. Wel duurde het een tijdje voor de grote berg afval vrijwel midden voor het perkje in het Rosarium weer was opgeruimd. De doordringende vuilnislucht was een tijdje in de hele wijk te ruiken.



Het legen van de afvalbakken in de wijk werd later op de dag weer opgepakt. Over de oorzaak van de brand in de vuilniswagen is niets bekend