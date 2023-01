Christina (16) uit Rijssen is terecht, agenten vinden haar : ‘Ze is veilig, duizendmaal dank’

updateDe 16-jarige Christina uit Rijssen is terecht. Ze is volgens haar zus Talitha ‘gezond en veilig’. ‘Duizendmaal dank, we zijn zo opgelucht’, schrijft Talitha op haar Twitteraccount. Het meisje was sinds gistermiddag vermist. De politie en familie maakten zich grote zorgen.

Vanmiddag werd de familie gebeld door de politie, die vertelde dat het meisje terecht is. Ze bevindt zich op het bureau in Arnhem, de familie is op weg om haar te ontmoeten.



„Mijn ouders hebben haar ook al even gehoord. Een pak van mijn hart, echt. Ik kan niet wachten om haar te zien”, zegt haar zus Talitha, die zelf ook nog niet veel weet over de omstandigheden van haar zus.



De boodschap was wel dat ze gezond en veilig is. Agenten hebben Christina gevonden, meldt de politie Overijssel. ‘We onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. In het kader van privacy doen we daar verder geen mededelingen over’, schrijft de politie op Twitter.

Quote Ze zei tegen mijn broertje dat ze even wilde gaan wandelen. Na een uur begon hij zich af te vragen waar ze bleef

Grote zorgen

De tiener was sinds woensdagmiddag vermist. De vermissing hield duizenden mensen bezig. Zo werden de berichten van de familie massaal gedeeld (donderdagochtend ruim 28.000 keer op Facebook en ruim 2.000 keer op Twitter).



Het meisje werd woensdagavond rond 18.00 uur als vermist opgegeven. Gisteren is met onder meer een helikopter naar Christina gezocht. Ook werd een oproep via Burgernet gedaan. Volgens haar familie stuurde ze vlak voor haar verdwijning dat ze werd achtervolgd, maar dat bleek waarschijnlijk een misverstand.

Beetje ziek

Volgens zus Talitha woont Christina nog bij haar ouders in Rijssen en zat ze sinds dinsdag ziek thuis. „Ze zei tegen mijn broertje dat ze even wilde gaan wandelen. Na een uur begon hij zich af te vragen waar ze bleef. Ze was immers nog een beetje ziek en het is niets voor haar om zo lang weg te blijven.”



Volgens de familie schreef Christina in een appje aan haar moeder dat er ‘een man in zwarte kleding’ achter haar aan liep. Daarna kregen ze geen contact meer met haar.



Talitha meldde eerder vandaag dat het mogelijk anders zit. ,,We denken dat dat niet klopt. We hebben nu uit haar directe kringen vernomen dat ze van plan was om weg te lopen. Gelijk na het bericht is haar telefoon uitgezet.”

Volgens Talitha wees alles erop dat haar zusje op weg was naar het treinstation van Rijssen. Mogelijk heeft zij daar de trein naar Almelo genomen. „Ze is nog gezien met een boodschappentas, dus waarschijnlijk heeft ze nog wat eten gekocht voordat ze de trein pakte.



Ze heeft ook geld gepind en dat gewisseld bij een bakker. Camerabeelden van het station zijn er nog niet maar we hebben het idee dat ze met de trein is vertrokken naar Almelo”, zei ze eerder vandaag.