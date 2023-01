Christina (16) uit Rijssen vermist ‘nadat ze werd achtervolgd’, politie zoekt met helikopter

Doodsbang

„Ze werd achtervolgd in Rijssen door een onbekende man. Ze stuurde nog een bericht dat ze doodsbang was en kort daarna was ze niet meer bereikbaar. Dit was rond 13.15 uur dat ze het bericht stuurde. Ze heeft nog om 12.15 uur gepind bij de oude plusmarkt.” Hij vraagt mensen die haar nog hebben gezien een bericht te sturen.

De politie heeft op dit moment zelf de naam nog niet bekend gemaakt, of een foto verspreid. Alleen een signalement. Het gaat om een meisje met een lichte huidskleur van 1,63 meter lang. Ze is slank en heeft zwart kort haar en draagt een bril. Ze draagt een halflange donkergroene jas.

„Achter de schermen wordt hard gewerkt om haar in goede gezondheid terug te vinden”, zegt een woordvoerder, die niet in gaat op het bericht van de broer die het heeft over een achtervolging. „We zitten er echt bovenop. Maar op dit moment willen we het daar even bij laten.”