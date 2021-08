Christine verloor zichzelf in verzamelwoede na dood van haar man: ‘Ik kotste ervan’

Auto vermiste man uit de IJssel getakeld met stoffelijk overschot erin: en de toeristen kijken mee

3 augustus De auto van de vermiste Deventenaar Tino (55) is vanavond bij de Loswal in Wijhe uit het water gehaald. De politie bevestigt zojuist dat het inderdaad om de auto gaat waar ze al weken naar op zoek was. In de auto is ook een stoffelijk overschot gevonden, maar daarvan is nog niet officieel vastgesteld of het om de vermiste man gaat.