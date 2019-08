Compleet woningblok onbewoonbaar na blikseminslag in De Lutte

De eigenaar van de zwaar getroffen hoekwoning was op het moment zelf niet thuis; hij had nachtdienst. Of hij het overleefd had, als hij wel thuis was geweest? Expert in het modelleren van elektrische ontladingen Ute Ebert denkt van wel.



„Het is waarschijnlijk dat de bliksem via waterleidingen of elektriciteitsleidingen of andere geleidende elementen door het huis gaat. In het algemeen ben je in een huis wel veilig. In een tent of in een houten schuur, waar geen metaal aanwezig is, ben je dat niet.”