Dierenbescherming vindt 81 verwaarloosde dieren in huis in Hengelo

HENGELO - De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft samen met de politie 81 verwaarloosde dieren gevonden in een woning in Hengelo. Dat zegt de Enschedese Nathalie van Dijk, die de zaak zelf aanhangig maakte bij de Dierenbescherming.

De dieren zijn niet weggehaald, maar de inspectie hoopt op vergaande maatregelen.



Van Dijk zegt anonieme tips te hebben gekregen over een aantal verwaarloosde dieren in de woning, en daarna de dierenbescherming te hebben ingeschakeld.



„Toen dacht ik nog dat het om een klein aantal dieren ging, maar het bleken er enorm veel te zijn. Ik ben blij dat er snel een controle is geweest, want dit was echt verschrikkelijk.”

Afschuw

De LID spreekt in een besloten Facebookgroep zijn afschuw uit over de situatie in Hengelo: ‘Vandaag samen met collega districtsinspecteur en de dierenpolitie Twente onderzoek verricht bij een bekende, notoire klant van ons.



In een kleine rijtjeswoning huist zij samen met haar moeder van 83 in het bijzijn van 81 (!) ja u leest het goed 81 dieren, te weten honden, katten, konijnen, cavia’s, hamsters, chinchilla’s, diverse soorten vogels, onder zeer slechte omstandigheden.’



Volgens de inspectiedienst zaten de dieren niet allen slecht gehuisvest, maar moesten veel dieren ook nodig naar een dierenarts vanwege nagel- en gebitsproblemen, of om te ontvlooien en ontwormen.

Eerder veroordeeld

De eigenaresse van de dieren is een bekende van justitie: ze werd in februari van dit jaar nog veroordeeld voor het verwaarlozen van paarden en pony's. „Hangend in de koelcel bij de slager zijn ze beter af”, stelde de politierechter destijds. De dieren ontbrak het aan zowat alles, van water tot voer. Een pony met een gebroken heup moest worden afgemaakt.



Die zaak leverde de vrouw een houdverbod voor paarden op. Nu schrijft de LID dat er op verdergaande maatregelen wordt gehoopt: ‘Uiteraard gaan wij bestuursrecht toepassen en krijgt zij een proces-verbaal. Dit kan uiteindelijk leiden tot een veroordeling en hopelijk een houdverbod voor gezelschapsdieren.’

