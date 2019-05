Directeur Attractiepark Slagharen stopt na vier maanden al vanwege ‘andere verwachtingen van de baan’

Voorlopig nemen andere leden van het managementteam de taken van Pops over. Ook voormalig directeur Wouter Dekkers houdt nog een oogje in het zeil, meldt Loopings. Hij stapte onlangs over naar waterpark Tropical Islands in Berlijn, een zusterpark van Slagharen.



Pops volgde in januari Dekkers op als ‘general manager’ van Slagharen. Hij kon aan de slag met de realisering van de voetgangerstunnel die in april werd geopend.



Ook is er nog ruimte voor verdere ontwikkeling van het park op het terrein achter het reuzenrad, waar in 2017 verouderde vakantiehuisjes zijn verwijderd.



Bij het pretpark was niemand bereikbaar voor commentaar.