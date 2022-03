Docent die leerlinge (15) in huis nam en haar diverse keren verkrachtte krijgt drie jaar cel: ‘Je was een vaderfiguur’

Deventer oehoeman overleden: ‘Eigenlijk zei hij joehoe’

Jeroen Vrij, beter bekend als de Deventer oehoeman, is afgelopen zondag overleden. Hij is 45 jaar geworden. Vrij was psychiatrisch patiënt en werd een bekend gezicht in Deventer en daarbuiten, omdat hij luidkeels ‘oehoe’ schreeuwend door straten en steegjes struinde. ,,Maar eigenlijk zei hij joehoe.’’

16 maart