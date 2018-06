Dode bij ongeval op A1 bij Holten, snelweg tot in de middag afgesloten

Snelweg afgesloten

De rijksweg is in de richting van Apeldoorn afgesloten. De verwachting is dat de weg pas om 15.00 uur weer wordt vrijgegeven. Verkeer wordt er bij de afrit Rijssen afgestuurd. Vanaf daar kunnen de omleidingsborden U407 worden gevolgd.

Met de schrik vrij

De chauffeur van de andere vrachtwagen bleef ongedeerd en kwam wonderwel met de schrik vrij. De werknemer van de in Hengelo gevestigde Zandmaatschappij Twenthe had al contact met zijn bedrijf. ,,Ik heb hem gesproken, hij heeft er gelukkig niks aan overgehouden’’, vertelt een collega. ,,Onze vrachtwagen stond stil op de weg toen het ongeluk gebeurde en is naar iets naar voren gedrukt tegen een ander voertuig aan. We zijn blij dat hij niks heeft, zeker omdat ik net lees dat er een dode is gevallen. Heftig.’’